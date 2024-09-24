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Власти ЕС провели обыски в офисах Nasdaq и Deutsche Boerse

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Европейского союза провели обыски в офисах биржевых операторов Nasdaq и Deutsche Boerse в рамках расследования возможных нарушений антимонопольного законодательства в сфере торговли производными финансовыми инструментами, пишет Financial Times.

Компании подтвердили факт проведения обысков и выразили готовность к сотрудничеству с властями.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, цель обысков - установить, нарушили ли компании законодательство ЕС путем осуществления "ограничительной деловой практики".

"Продолжительность расследования зависит от ряда факторов, включая сложность каждого случая и степень сотрудничества вовлеченных компаний", - отмечается в сообщении.

Источник в Deutsche Boerse сообщил FT, что расследование касается "очень ограниченной сферы бизнеса в сфере финансовых деривативов" и что юристы компании не видят необходимости в резервировании средств на возможные штрафы.

Nasdaq - один из крупнейших операторов бирж в мире. В Европе группе принадлежат фондовые биржи Швеции, Дании и Финляндии. Nasdaq также владеет площадками для торговли деривативами, привязанными к акциям, облигациям и сырьевым товарам.

Deutsche Boerse - крупнейшая биржевая группа в Европе, управляющая Франкфуртской фондовой биржей и Eurex, ведущей площадкой для торговли деривативами в регионе. Deutsche Boerse также владеет 75%-ной долей Европейской энергетической биржи (EEX, European Energy Exchange).

ЕС Nasdaq Deutsche Boerse
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