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Рынок акций РФ во вторник превысил 2870 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на фоне общемирового фондового оптимизма и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) на новостях о новых экономических стимулах в Китае; индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, обновив максимум с середины августа. Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+12,9%), обновившие максимум за четыре месяца на фоне слухов об ослаблении налоговой нагрузки для концерна в ближайшие годы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2871,96 пункта (+1,9%), индекс РТС - 974,27 пункта (+1,9%); динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составил 92,8622 руб. (-5,78 копейки).

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