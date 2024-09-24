ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть к 2050 г. превысит 120 млн б/с

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть к 2050 году достигнет 120,1 млн б/с, что на 17,5%, или 17,9 млн б/с больше, чем по итогам 2023 года, сообщается в ежегодном обзоре ОПЕК.

Основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 году до 13,3 млн б/с в 2050-м. Данный прирост в 8 млн б/с составляет 45% от общего, прогнозируемого аналитиками альянса.

Нефтяной спрос в Китае, согласно обзору ОПЕК, к 2050 году вырастет на 2,5 млн б/с, до 18,9 млн б/с. При этом прирост в 2,2 млн б/с будет обеспечен уже до конца текущего десятилетия. Другие азиатские страны, не входящие в ОЭСР, обеспечат прирост в 5,2 млн б/с, до 14,5 млн б/с.

Аналитики альянса также прогнозируют вклад в мировое нефтепотребление стран Ближнего Востока и Африки, где спрос к 2050 году увеличится на 4,4 млн б/с для каждого из регионов, до 13 млн б/с и 8,9 млн б/с соответственно.

Общий прирост спроса на нефть в странах не-ОЭСР к 2050 году составит 28 млн б/с, до 84,6 млн б/с. В то же время, потребление в странах ОЭСР будет снижаться, особенно после 2030 года. К середине столетия относительно прошлого года оно снизится на 10,1 млн б/с, с 45,7 млн б/с до 35,6 млн б/с.

Наибольшее падение нефтяного спроса аналитики ОПЕК ожидают в европейских странах объединения. Снижение, которое эксперты альянса фиксируют уже с прошлого года, к 2050 году достигнет 4,2 млн б/с, что приведет к падению нефтяного спроса в регионе с 13,4 млн б/с до 9,2 млн б/с.

Спрос на нефть в странах ОЭСР Америки к 2030 году вырастет на 0,6 млн б/с, до 25,6 млн б/с, после чего перейдет к снижению. К 2050 году показатель относительно 2023 года снизится на 3,8 млн б/с, до 21,1 млн б/с.

Азиатские страны объединения до 2030 года сохранят потребление нефти на уровне прошлого года - 7,2 млн б/с, после чего оно также начнет снижаться и к 2050 году упадет на 2 млн б/с, до 5,2 млн б/с.

Основными драйверами роста нефтяного спроса до 2050 году в ОПЕК считают такие секторы, как нефтехимия, автомобильные и авиационные перевозки, где потребности увеличатся на 4,9 млн б/с, 4,6 млн б/с и 4,2 млн б/с соответственно.