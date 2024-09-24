ОПЕК ожидает роста мирового спроса на энергию к 2050 году на 24%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на энергию к 2050 году достигнет 374,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 24% больше, чем по итогам 2023 года, пишет ОПЕК в своем ежегодном обзоре.

Эта первая оценка аналитиков организации по энергопотреблению в мире к середине XXI века. Ранее ОПЕК публиковала свои ожидания по этому показателю до 2045 года. Прогноз к этому периоду в актуальном документе был повышен до 364,4 млн бнэ/с против 359 млн бнэ/с годом ранее.

Аналитики альянса ожидают, что относительно 2023 года спрос на нефть к 2050 году вырастет на 18%, с 92,9 млн бнэ/с до 109,6 млн бнэ/с; на газ - на 29,7%, с 69,1 млн бнэ/с до 89,6 млн бнэ/с; на атомную энергию - на 64,2%, с 14,8 млн бнэ/с до 24,3 млн бнэ/с.

Потребности в биотопливе вырастут на 28,5%, с 29,1 млн бнэ/с до 37,4 млн бнэ/с, в гидроэнергетике - на 52,6%, с 7,6 млн бнэ/с до 11,6 млн бнэ/с, в других возобновляемых источниках энергии - в 5,5 раз, с 9,6 млн бнэ/с до 52,4 млн бнэ/с.

Единственный энергоноситель, мировой спрос на который будет неуклонно снижаться, - уголь. По оценке ОПЕК, потребности в нем к 2050 году снизятся чуть более чем на 37%, с 78 млн бнэ/с до 49,1 млн бнэ/с.

В общей структуре мирового энергобаланса к 2050 году по-прежнему доминирующую составляющую будут занимать нефть и газ, доля которых, по оценке аналитиков ОПЕК, составит 29,3% и 24% соответственно (в 2023 году - 30,9% и 23% соответственно). Доля атомной энергетики в середине столетия будет составлять 6,5% (против 4,9% в 2023 году), гидрогенерации - 3,1% (против 2,5%), биотоплива - 10% (против 9,7%). При этом использование других возобновляемых источников энергии вырастет с 3,2% в 2023 году до 14% в 2050-м. Доля угля в мировом энергобалансе снизится с 25,9% до 13,1%, считают в ОПЕК.