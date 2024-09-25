Нефть усилила снижение, цена Brent опустилась до $74,3 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду, участники рынка продолжают оценивать причины и возможные последствия объявленных накануне масштабных мер поддержки экономики Китая.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 по московскому времени понизились на $0,89 (1,18%), до $74,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,93 (1,3%), до $70,63 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,7% на фоне объявленных властями Китая масштабных стимулов.

Меры КНР "больше походили на панику", чем снижение ставки Федрезерва на 50 базисных пунктов на прошлой неделе, сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

"Это только усиливает беспокойство по поводу замедления темпов роста в Китае. Дефляция, меры по сокращению долга и вялый экономический рост уже вызывали тревогу инвесторов, но когда принимаются подобные неожиданные меры, это начинает казаться скорее сигналом тревоги, чем решением", - написал он.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 4,4 млн баррелей на прошлой неделе. По данным API, запасы бензина сократились на 3,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

Напряженность на Ближнем Востоке также может помочь ограничить падение цен на сырую нефть, поскольку трейдеры опасаются эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Тем временем шторм в Мексиканском заливе, который может перерасти в ураган, изменил направление и, похоже, вызовет меньше разрушений, чем предполагалось ранее, сказал Джордж Хури, глава отдела исследований в CFI.