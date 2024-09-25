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Запасы нефти в США снизились на 4,47 млн баррелей за неделю

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

США
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