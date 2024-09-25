Рубль на "Мосбирже" умеренно подешевел к юаню

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - К вечеру среды на "Московской бирже" курс рубля к юаню развернулся вниз после роста в первой половине дня благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в сентябре приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

К 19:00 по Москве курс юаня составил 13,15 рубля, что на 2,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России уменьшил официальный курс доллара на 26 сентября на 47,42 копейки, до 92,388 рубля, и увеличил курс евро на 6,58 копейки, до 103,4758 рубля.

"Значительную часть сегодняшней торговой сессии рубль колебался от умеренного минуса к плюсу в паре с китайским юанем, даже несмотря на заметно дешевевшую нефть. Основной причиной такой динамики рубля стало приближение единого дня уплаты налогов в следующий понедельник. Полагаем, что после завершения перечисления налогов в бюджет рубль возобновит относительно поступательное снижение в паре с юанем с учетом текущего дефицита валютной наличности и потребности в ней со стороны импортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Совет директоров ЦБ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с 18% до 19%. Остановившись на этом варианте (а не более жестком сценарии с шагом в 2 п.п.), Банк России послал рынку ястребиный сигнал: регулятор "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании".

В резюме обсуждения, опубликованном 25 сентября, ЦБ аргументировал такой выбор. "Выбирая между жестким и умеренно жестким сигналом, участники отметили, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки высока", - говорится в документе.

В этих условиях, счел совет директоров, целесообразнее дать понять, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Повышение ключевой ставки в сочетании с жестким сигналом эффективнее "настроит" необходимую степень жесткости денежно-кредитных условий. Жесткий сигнал поддержит ожидания экономических агентов о длительном сохранении жестких денежно-кредитных условий", - полагает ЦБ.

Что касается шага повышения ставки, то более умеренный вариант обосновывался тем, что несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в июле-августе, пока нельзя однозначно сказать, что среднесрочная траектория инфляции значимо отклонилась от июльского базового прогноза, сказано в резюме. Повышение ключевой ставки до 19% годовых более соразмерно уточненной оценке текущего инфляционного давления, решил ЦБ.

При этом участники заседания отметили, что инфляция в III квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, поэтому, по их мнению, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше.

Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект, кроме того, говорится в резюме ЦБ. В целом динамика курса остается стабильной: рубль вернулся к уровням мая 2024 года после значительного укрепления в летние месяцы, отмечает регулятор.

Вместе с тем ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, усилилась сегментация рынка, подчеркнул ЦБ. "В дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям и выравнивания курса рубля в разных сегментах рынка", - считает Банк России.

Президент Владимир Путин отметил, что проблему расчетов по внешнеэкономическим контрактам удалось решить во многом за счет использования в них российского рубля, работа в этом направлении будет продолжена.

"Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт так называемых токсичных западных валют сократилась вдвое, при этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в 3 раза - до 39%, доля расчетов за импорт выросла до 30%.

"Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы и так далее и так далее", - сказал президент.

Цены на нефть остаются в минусе в ходе высоковолатильных торгов в среду, несмотря на данные о резком сокращении запасов энергоносителей в Штатах.

Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,47 млн баррелей - до минимальных с апреля 2022 года 413,04 млн баррелей. Данные практически совпали с оценкой Американского института нефти (API), опубликованной накануне. API сообщил о снижении запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,6% до $73,96 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,9%, до $70,19 за баррель.

Трейдеры следят за развитием ситуации в Ливии, где в среду должны возобновиться переговоры правительств западной и восточной частей страны относительно центробанка, конфликт вокруг которого привел к приостановке значительной части экспорта нефти.

Кроме того, оптимизм рынка, связанный с объявленными накануне властями КНР мерами стимулирования экономики, сошел на нет.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 сентября уменьшилась на 2 базисных пункта, до 18,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 1 базисный пункт, до 18,57% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 17,59% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в среду составила 17,2% годовых относительно предыдущего торгового дня.