Dow Jones и S&P 500 в среду снизились, Nasdaq завершил сессию в небольшом плюсе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости. Их основное внимание на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Продажи новых домов в Штатах в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с мая, составив 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 25 сентября подтвердила прогноз роста ВВП США на 2024 год на уровне 2,6%. При этом прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6% с 1,8%.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались бумаги Amgen Inc. (-5,5%), Chevron Corp. (-2,4%), а также Boeing Co. (-2,3%).

Котировки акций автопроизводителей Ford Motor Co. и General Motors Co. (GM) снизились на 4,1% и 4,9% к закрытию рынка. Аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендацию для бумаг Ford до "держать" с "покупать", GM - до "продавать" с "держать".

Акции Rivian Automotive Inc., рекомендация для которых была ухудшена Morgan Stanley до "держать" с "покупать", подешевели на 6,8%.

Стоимость бумаг Stitch Fix Inc. рухнула на 39,5%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги подбора одежды, увеличила чистый убыток в четвертом квартале 2024 финансового года на 27% и дала слабые прогнозы на первый финквартал и весь фингод.

Акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) поднялись в цене на 5,2% вслед за улучшением рекомендации для бумаг поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг до "покупать" с "держать" аналитиками Barclays. Эксперты также улучшили прогнозную цену акций HPE до $24 с $20.

Капитализация Micron Technology выросла на 1,9% перед публикацией производителем чипов памяти квартальной отчетности.

Котировки акций других чип-мейкеров также увеличились, в том числе Nvidia Corp. - на 2,2%, Intel Corp. - на 3,2%, Advanced Micro Devices Inc. - на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 293,47 пункта (0,7%) и составил 41914,75 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 10,67 пункта (0,19%) - до 5722,26 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 7,68 пункта (0,04%) и составил 18082,21 пункта.