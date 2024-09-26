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Норвежский проект по хранению углекислого газа Northern Lights готов к работе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - TotalEnergies с партнерами Equinor и Shell объявили о завершении строительства совместного норвежского проекта по транспортировке и хранению углекислого газа Northern Lights (Северное сияние).

Проект включает в себя терминал приема грузов CO2, подводный трубопровод протяженностью 100 км для транспортировки газа к офшорному хранилищу, а также подводные установки для безопасного хранения CO2 в резервуаре на глубине 2,6 км.

Northern Lights готова к приему и хранению CO2 от европейских клиентов, прием первой партии ожидается в 2025 году.

Northern Lights – первый в мире коммерческий проект по транспортировке и хранению CO2, отмечает TotalEnergies. Первая фаза проекта, в равных долях принадлежащего Total, Equinor и Shell, способна принимать 1,5 млн тонн CO2 в год, причем эти мощности полностью забронированы клиентами в Норвегии и Европе. Операторы проекта рассматривают возможности расширения мощностей до свыше 5 млн тонн CO2 в год.

TotalEnergies Equinor Shell Northern Lights Норвегия
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