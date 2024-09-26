ЦБ РФ к концу года начнет публиковать рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по итогам 2024 года опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы готовимся по итогам года начать публиковать рэнкинг банков по уровню жалоб, как мы делали по страховщикам. Чтобы и наши потребители уже видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителей", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание и мисселинг (недобросовестная практика продаж - ИФ). Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штраф практически копеечный. На мой взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - добавила она.

По ее словам, большинство банков ведет себя очень ответственно по отношению к клиентам. "Но недобросовестные практики некоторых из банков - это большое позорное пятно на репутации всего банковского сектора. И от этого страдают и те банки, которые ведут себя абсолютно добросовестно. Поэтому мы, конечно, с такого рода практиками будем очень активно бороться", - сказала глава ЦБ.