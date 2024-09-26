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Набиуллина упрекнула банки в "корыстной" цифровизации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина раскритиковала банки, которые используют цифровые сервисы для продажи кредитных продуктов, но "забывают" о достижениях цифровизации, когда речь заходит о защите прав клиентов.

"Проблемный вопрос - это уловки в онлайн-кредитовании, когда одной галочки достаточно, чтобы человек подписал согласие на то, чтобы обрабатывали персональные данные и кредиты выдавали", - заявила она, выступая на XXI Международном банковском форуме .

"А что еще больше всего возмущает, что когда нужно продать все сервисно - все очень оцифровано, все очень моментально, а когда нужно вернуть деньги по закону, то человек нужно идти ножками в офис, тут цифровизация в банках пропадает. То есть цифровизация работает только тогда, когда нужно продать человеку. А когда человек защищает свои права, то эта цифровизация почему-то у банков пропадает. Мы выпустим пока рекомендации, которые будут касаться работы дистанционных каналов, что не мешает банкам работать над ошибками сейчас", - добавила глава ЦБ

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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