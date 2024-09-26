Первый зампред ВТБ заявил, что валютное кредитование будет ограничено в силу ряда факторов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Валютное кредитование в России будет ограничено в силу ряда факторов, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться либо, как это сейчас происходит, из-за невозможности привлечь дополнительные юани, либо через повышенные нормативы взвеса юаневых кредитов, либо через увязку пассивов и активов в динамике - из серии "хочешь выдать дополнительный юаневый кредит привлеки непропорционально больше юаневой ликвидности", - сказал Пьянов.

По его словам, это естественное течение процесса.

Он отметил, что пока сложно прокомментировать идею ЦБ о введении норматива валютной ликвидности, пока нет деталей.

О том, что Банк России задумался над введением норматива валютной ликвидности для банков, ранее заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, этот норматив может быть введен не раньше 2026 года.

Пьянов напомнил, что раньше банки рассчитывали базельский норматив краткосрочной ликвидности в разрезе валют и "сильно не возмущались".

Он отметил, что ситуация с валютной ликвидностью в юанях продолжает ухудшаться.

"Мы четко понимаем, что ситуация с юаневой ликвидностью тяжела в России, и мы пока не видим никаких инструментов улучшения, скорее, даже видим факторы ухудшения, потому что проблемы, например, с трансграничными расчетами будут заставлять корпоративных клиентов вкупе с уменьшением норматива объема продаж обязательной выручки оставлять эту выручку в нерезидентском пространстве, поэтому на российский рынок будет приходить все меньше и меньше юней", - заявил он.