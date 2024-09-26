Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 2830 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг завершил торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - снижение нефти (фьючерс на Brent просел ниже $72 за баррель) нивелировалось улучшением настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов, хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2810 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3,5%), "ФосАгро" (+3,5%) и "Норникеля" (+2,5%), аутсайдерами - расписки Ozon (-2,9%) и бумаги ПАО "Группа Астра" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2829,65 пункта (-0,02%, минимум дня - 2807,3 пункта), индекс РТС - 964,64 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составил 92,4074 руб. (+1,94 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-2%), "ТКС Холдинг" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), АФК "Система" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,7%), "Интер РАО" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

Акции МКПАО "Хедхантер" на первых после 1,5-месячного перерыва торгах подросли до 3935 рублей (+0,7%), причем в ходе сессии бумаги колебались в коридоре от 3719 рублей (-4,8%) до 4095 рублей (+4,8%). Объем торгов бумагами за день превысил 9,245 млрд рублей.

Мосбиржа с 25 сентября включила акции МКПАО "Хэдхантер" в список допущенных к торгам. Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам: после завершения редомициляции, которое ожидается до конца года, МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию. Также в преддверии начала торгов акциями Headhunter на Мосбирже компания утвердила программу обратного выкупа акций: объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг оставался под давлением негативной динамики нефтяных цен и технического фактора - рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля.

На внешних рынках настроение было приподнятым, хороший "плюс" показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, в Европе и США индексы также подросли. Оценка ВВП США за второй квартал на уровне 3% кв/кв совпала с прогнозом аналитиков.

В пятницу будут опубликованы данные по расходам американских потребителей и предварительная информация о торговом балансе США. Мосбиржа в конце недели начнет расчет и публикацию индекса фондов недвижимости. Акционеры ММК на собрании обсудят вопрос выплаты дивидендов, от дивидендов очистятся акции "Ростелекома" и ПАО "Группа Черкизово". В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 сентября - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что быков рынка акций РФ в четверг сдерживала просевшая нефть. Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции в РФ, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%.

Среди лидеров роста выступили акции Московского кредитного банка после снижения накануне на новостях о падении чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев на 26%. Лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс Страхование" (+3,8%) и тяжеловес индекса "Газпром", про который в очередной раз вспомнили СМИ с тезисом об обсуждении в правительстве РФ отмены надбавки к НДПИ. Выросли акции "Норникеля" на фоне роста цен на цветные металлы и новостей о снятии запрета со стороны LME на поставки никеля с финского завода ГМК.

Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который подтвердил сигнал о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше. Нефть Brent продолжает терять позиции на фоне новостей Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу с декабря для возвращения доли рынка. Фундаментальное влияние на нефть оказывают также риски рецессии и замедления спроса. Согласно опросу управляющих BofA, более 40% респондентов оценивают рецессию в США как ключевой риск и ожидают замедления американской экономики. В четверг в США вышла статистика о росте ВВП, который во II квартале составил 3%, совпав с ожиданиями. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей (29% добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено) и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке. Ожидается, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться и стабилизируются около $78 за баррель Brent, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобывающих компаний подросли вместе с ценами на золото, которые в четверг продолжили обновление исторических максимумов и превышали $2700 за унцию. Золото получает поддержку от перспективы новых снижений процентной ставки ФРС США, а также мировой экономической и геополитической неопределенности. Рублевые цены на золото, тем временем, также подходят к историческому максимуму 8000 руб. за 1 грамм, который был зафиксирован в марте 2022 года, отметила аналитик.

На нефтяном рынке цены снижаются из-за перспектив увеличения предложения сырья из Ливии и Саудовской Аравии. В королевстве, в частности, заявили, что готовы отказаться от неофициального целевого уровня цен в $100 за баррель для увеличения своей доли на рынке.

На западных фондовых площадках в четверг преобладают уверенные покупки на фоне появившихся ранее на неделе известий о новых экономических стимулах в Китае, а также ожиданиях, что ФРС и ЕЦБ смогут стабилизировать крупнейшие экономики мира. Индексы МосБиржи и РТС смогли отступить от краткосрочных поддержек 2800 пунктов и 960 пунктов, но испытывают сложности с возвращением к росту, оставаясь в стадии коррекции с локальных максимумов. В пятницу с дивидендными "гэпами" откроются акции "Ростелекома" и "Группы Черкизово", а последний день с выплатами можно будет купить бумаги банка "Санкт-Петербург" (доходность 7%), после чего от кредитора, скорее всего, придется ждать выплат уже по итогам всего 2024 года, заключила Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi прибавил 2,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 4,2%), уверенно "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-2,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, объявленной ранее на этой неделе и предусматривающей снижение целого ряда процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны).

Экономика США во втором квартале выросла на 3% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли США. Таким образом, Минторг подтвердил опубликованные месяцем ранее пересмотренные данные. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, также не ожидали пересмотра показателя.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают оставаться под давлением продавцов на ослаблении рисков сокращения мировых поставок сырья, а также новостей, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $71,83 за баррель (-2,2% и -2,3% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $67,99 за баррель (-2,4% и -2,6% в среду).

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи, написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган "Элен" двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Мостотреста" (-9,6%), ПАО "Артген" (-7,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-4,8%), бумаги ПАО "Делимобиль" (-4,3%), расписки ЦИАН (-4,1%), ПАО "Генетико" (-3,9%), ПАО "Яковлев" (-3,6%).

Акционеры ПАО "Инарктика" (-1,2%, до 637,5 рубля), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 10 октября 2024 года. "Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания уже выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию.

Выросли акции ПАО "Южуралзолото" (+8,5%), "Мосэнерго" (+5,9%), "СПБ биржи" (+5%), ПАО "Россети Волга" (+5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,4%), "ТГК-14" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,2 млрд рублей (из них 16,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 7,79 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).