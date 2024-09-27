Глава "Газпром нефти" считает, что высокая ставка ЦБ сейчас не критична для компании

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Высокая ставка ЦБ сейчас не критична для "Газпром нефти", но экономика не сможет долго работать при высокой ставке, и все ожидают ее снижения в следующем году. Такое мнение высказал журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"В нашей компании всегда был достаточно строгий, консервативный подход к отбору проектов по критериям доходности. Кроме того, проекты в нашей отрасли рассчитаны на достаточно длительный период. Высокая ставка ЦБ прямо сейчас не влияет как-либо критично на наши действующие проекты и те решения, которые мы принимаем. Но экономика не сможет долго работать при такой высокой ставке. Мы ожидаем, как и весь рынок, как и все другие отрасли, что ставка начнет снижаться в следующем году", - сказал он.