Самыми востребованными на бирже оказались не массовые, а специфичные марки угля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самыми востребованными на бирже оказались не массовые, а специфичные марки угля. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в ходе сессии, организованной Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) в рамках Российской энергетической недели.

"Один из самых прозрачных механизмов по обеспечению внутреннего спроса – это биржевая торговля. Начало здесь много лет назад положили нефтепродукты. Полтора года назад подключился уголь. Отмечу, что первый миллион тонн угля был продан быстрее, чем первый миллион тонн нефтепродуктов. Темп набрали хороший", - сказал он.

"Причем, если в торговле активнее продаются самые массовые марки энергетического сектора угольной продукции, то на биржу выходят производители с марочными видами. И он (ход торгов - ИФ) отличается от того, что мы предполагали изначально. Мы ставили в биржевой торговле на массовые марки, а оказалось, что самыми востребованными оказались специфичные марки угля. Даже бурый уголь сегодня присутствует на бирже. Это говорит о том, что нет предела совершенству, и нужно все время адаптировать механизмы", - добавил Мочальников.

Замминистра подчеркнул, что и по нефтепродуктам, и по углю, и по газу, а также по другим продуктам ТЭК при продаже на бирже торги нужно делать удобными, прозрачными и предсказуемыми. "В этой части нам нужно активнее быть на связи с транспортными подразделениями РЖД, потому что сегодня на транспорте есть целый набор ограничений. Базисы поставок оказывают существенное влияние на пропускную способность. Все вместе мы найдем выход в сложившейся ситуации, но то, что это нужно делать уже сейчас – однозначно. Мы открыты к диалогу. И ждем еще увеличения продаж на бирже продукции ТЭК", - добавил Мочальников.