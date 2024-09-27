Петербургская биржа и Товарная биржа Ирана подписали меморандум о взаимопонимании

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и Товарная биржа Ирана (Iran Mercantile Exchange, IME) подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении российской площадки.

Документ "на полях" Российской энергетической недели (РЭН) подписали президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и генеральный директор IME Сейед Джавад Яхроми.

В сообщении отмечается, что цель соглашения – организация торгов ключевыми товарами на биржевых площадках и укрепление торгово-экономических отношений между странами.

"Стороны намерены развивать общую инфраструктуру товарно-финансовых рынков, включая взаимное признание брокеров, оказание комплекса складских услуг, а также обмен рыночной информацией. Также запланированы совместные исследовательские проекты и консультации по вопросам развития технологий и государственного регулирования", - говорится в сообщении.