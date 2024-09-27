"ЛУКОЙЛ" в I полугодии снизил добычу углеводородов на 1% до 2,3 млн б.н.э./с

Переработка нефти упала на 15,4% до 26,4 млн т

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" по итогам 6 месяцев 2024 года составила 2,289 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

В том числе без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке добыча зафиксирована в объеме 2,265 млн б.н.э./с (2,281 млн б.н.э./с в первом полугодии 2023 года).

При этом добыча нефти снизилась так же на 1% до 1,728 млн б/с, что обусловлено внешними ограничениями. Добыча газа составила 17,4 млрд куб. м, что на 0,6% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года из-за ремонтных работ на российских проектах, а также снижения производства на проектах за рубежом.

Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ была на уровне 26,4 млн тонн по сравнению с 31,2 млн тонн за 6 месяцев 2023 года в связи с продажей завода ISAB в Италии и ремонтами на предприятиях в России. На российские НПЗ пришлось 74% суммарных объемов переработки.