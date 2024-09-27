Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе, Stoxx 600 и DAX обновили рекорды

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,47% (до 528,08 пункта), обновив рекорд.

Германский индикатор DAX вырос на 1,22% и также достиг нового исторического максимума. Британский FTSE 100 прибавил 0,43%, французский CAC 40 - 0,64%, итальянский FTSE MIB - 0,92%, испанский IBEX 35 - 0,12%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении, по предварительным расчетам статуправления страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в августе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ослабления инфляции до 1,9%.

Потребительские цены в Испании, по предварительным данным, в сентябре выросли на 1,7%, что является минимальным повышением с июня 2023 года. Эксперты прогнозировали замедление инфляции до 1,9% с августовских 2,4%.

Между тем сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре снизился до 96,2 пункта, сообщила Европейская комиссия. Согласно пересмотренным данным, в августе он составлял 96,5 пункта, а не 96,6 пункта, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз предполагал снижение индекса до 96,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня.

Котировки бумаг французских производителей товаров класса "люкс" продолжили расти после того, как власти Китая объявили ряд мер, направленных на стимулирование экономики.

Так, акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подорожали на 3,7%, Kering - на 6,3%, Hermes - на 0,7%, Remy Cointreau - на 4,8%, Pernod Ricard - на 2,1%. Стоимость британского представителя данного сегмента Burberry подскочила на 7%, итальянских Moncler и Brunello Cucinelli - на 10,9% и 3,8% соответственно.

Дополнительную поддержку котировкам бумаг Moncler оказали новости о покупке 10% контролирующей ее компании с возможностью увеличения доли до 22%.

Цена акций Prudential повысилась на 2,7% после объявления о заключении британским страховщиком двух сделок в Индонезии и Нигерии.

Рыночная стоимость британского портала недвижимости Rightmove выросла на 0,5%. Компания заявила, что рассмотрит новое, четвертое, предложение о поглощении со стороны австралийской REA Group, которая теперь предлагает за нее 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8,32 млрд). Три предыдущих заявки Rightmove отклонила.

Германская промышленная группа Thyssenkrupp нарастила капитализацию на 3,4%. Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что руководство холдинга не считает его текущую структуру жизнеспособной и выступает за разделение бизнеса, однако позднее эмитент заявил, что не менял стратегию в отношении своих активов, при этом постоянно анализируя и оценивая потенциал сегментов.