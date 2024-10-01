Фондовые индексы США выросли, S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом значения S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы.

По итогам сентября Dow Jones поднялся на 3,4%, S&P 500 - на 4,2%, а Nasdaq прибавил 6,1%.

Экономика США находится в хорошем состоянии, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

Трейдеры ждут на этой неделе публикации таких экономических индикаторов, как индексы активности в производственном секторе и сфере услуг (ISM Manufacturing и ISM Services), а также данных с рынка труда.

Ожидается, что число рабочих мест в экономике страны в сентябре выросло на 142 тыс. после повышения на 140 тыс. месяцем ранее. При этом безработица осталась на уровне 4,2%, согласно среднему прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков.

Исходя из фьючерсов на размер базовой процентной ставки ФРС, трейдеры сейчас оценивают на уровне 35% вероятность ее снижения в ноябре еще на 50 базисных пунктов. На прошлой неделе такого мнения придерживались свыше 50% участников торгов.

Акции Apple Inc. подорожали в понедельник на 2,3%, показав наибольший прирост цены среди компонентов Dow Jones.

Котировки ADR китайского производителя электромобилей Nio завершили день ростом на 2,5%, хотя в начале торгов подъем превышал 15%. Компания сообщила о том, что неназванный стратегический инвестор планирует вложить 3,3 млрд юаней ($471 млн) в покупку новых акций Nio China. После этого Nio будет принадлежать 88,3%-я доля Nio China, инвестору - оставшаяся часть.

Цена бумаг AT&T Inc. увеличилась на 0,5%. Она объявила о продаже мажоритарной доли в операторе спутникового телевидения DirecTV Entertainment Holdings инвесткомпании TPG Inc., которая владеет в нем миноритарным пакетом. По условиям сделки AT&T получит порядка $7,6 млрд от DirecTV и TPG до конца 2029 года.

Акции Chevron Corp. подорожали на 1,2%. Федеральная торговая комиссия США завершила антимонопольную проверку и разрешила нефтегазовой компании приобрести конкурирующую Hess Corp. .

Кроме того, увеличилась стоимость бумаг ритейлеров Home Depot Inc. и Walmart Inc. - - на 1,4% и 1,2% соответственно, Tesla - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 0,5%.

В то же время акции Boeing Co. подешевели на 2,7% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Авиастроительная компания и Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM) прервали переговоры о новом коллективном соглашении. По заявлению IAM, Boeing "не взаимодействует по существу" по ключевым вопросам, важным для членов профсоюза, в частности относительно повышения оплаты труда.

Котировки акций американских автопроизводителей ушли вниз после того, как их европейские коллеги Stellantis, Volkswagen и Aston Martin понизили прогнозы продаж и финансовых показателей на 2024 год из-за ухудшения ситуации в мировой автомобильной отрасли. Так, стоимость Ford Motor опустилась на 2%, General Motors - на 3,5%.

Также снизилась цена акций Intel Corp. - на 1,9%, Amazon.com Inc. - на 0,9%, Salesforce Inc. - на 1,1%, Micron Technology - на 3,5%.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 17,15 пункта (на 0,04%) и составило 42330,15 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросл на 24,31 пункта (на 0,42%) - до 5762,48 пункта.

Nasdaq Composite за день поднялся на 69,58 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 18189,17 пункта.