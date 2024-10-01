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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.
Фото: Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года составил 49,5 пункта, снизившись с августовских 52,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последний раз значение индекса уходило ниже "критической" отметки в апреле 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным отчета, замедлению активности в секторе способствовало сокращение объемов производства (впервые с июля 2022 года) на фоне слабого спроса и задержек со стороны поставщиков.

Количество новых заказов снижалось, последовательность роста длиной в 27 месяцев завершилась в сентябре. При этом экспортные заказы показывали рост самыми быстрыми темпами с августа 2023 года. Как отмечали респонденты, такое расширение объемов было обусловлено увеличением спроса со стороны клиентов из Центральной Азии.

Проблемы с цепочками поставок - задержками в железнодорожных перевозках и международной логистике - привели к резкому ухудшению показателей поставщиков в сентябре. Увеличение сроков поставок стало вторым с июля 2022 года.

С учетом дефицита сырья и более высоких транспортных сборов, компании сектора сообщали о росте издержек, которые они стремились переложить на клиентов - отпускные цены росли самыми быстрыми темпами с прошлого октября. Темпы инфляции отпускных цен были историческими высокими.

В связи с сокращением притока новых заказов компании отрасли уменьшали численность работников в конце третьего квартала. Темпы сокращения рабочих мест были самыми быстрыми с октября 2022 года. Тем не менее объемы незавершенных работ снижались третий раз за четыре месяца. Темпы снижения были устойчивыми и самыми резкими с февраля, поскольку компании смогли эффективно обрабатывать невыполненные заказы.

Деловая уверенность респондентов в перспективах расширения производства в течение ближайших 12 месяцев сохранялась в связи с запланированными инвестициями в новые продуктовые линейки. При этом степень оптимизма в отрасли упала до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

PMI РФ
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