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Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 1,8%,

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В еврозоне в сентябре 2024 года потребительские цены увеличились на 1,8% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Инфляция ниже целевого показателя Европейского Центробанка (ЕЦБ), составляющего 2%, зафиксирована впервые с июня 2021 года, отмечает MarketWatch.

В августе инфляция составила 2,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение темпов роста потребительских цен в сентябре до 1,9%.

По предварительным данным, повышение стоимости услуг в прошлом месяце замедлилось до 4% в годовом выражении с августовских 4,1%, цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию - ускорилось до 2,4% с 2,3%. Промышленная продукция в сентябре подорожала на 0,4%, как и месяцем ранее, энергоресурсы подешевели на 6% (-3% в августе).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре замедлился до минимальных с апреля текущего года 2,7% по сравнению с 2,8% в августе. Эксперты в среднем ожидали сохранения темпов роста на уровне 2,8%.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца. В августе было отмечено их повышение в помесячном выражении.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за прошлый месяц будут обнародованы 17 октября.

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