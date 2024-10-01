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Экономисты ABA оценили вероятность рецессии в США в 2025 году в 30%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вероятность рецессии в США в 2025 году невелика благодаря началу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы), при этом ослабление рынка труда и рост проблемных кредитов могут стать серьезной угрозой, полагают экономисты Американской банковской ассоциации (American Bankers Association, ABA). ОБ этом пишет MarketWatch.

Эксперты оценили шансы спада американской экономики в следующем году всего в 30%, говорится в полугодовом отчете ABA. По их мнению, Федрезерву, скорее всего, удастся добиться так называемой "мягкой посадки", при которой высокие процентные ставки успешно приводят к замедлению инфляции, не вызвав при этом рецессии.

Случаи "мягкой посадки" исторически редки, отмечает MarketWatch. Обычно повышение ставок с целью охлаждения экономики провоцирует рецессию.

Особую тревогу у экономистов вызывает ситуация на рынке труда, поскольку компании в последнее время резко сократили количество открытых вакансий и прием на работу новых сотрудников. Уровень безработицы вырос до более чем трёхлетнего максимума в 4,2%.

Люк Тилли, глава консалтинговой группы в ABA, объясняет рост безработицы увеличением числа людей, входящих в состав рабочей силы. Уровень увольнений тем временем остаётся близким к историческим минимумам. По оценкам экономистов банковской ассоциации, безработица достигнет пика в 4,4% в следующем году, после чего начнет снижаться.

Еще один повод для беспокойства - усиление долговой нагрузки на американские семьи с низкими доходами после нескольких лет высокой инфляции. Это приводит к увеличению доли просроченных платежей по кредитным картам, автокредитам и другим видам потребительского кредитования. На потребительские расходы приходится более двух третей ВВП США.

Однако доля кредитов с просроченными платежами все еще ниже среднего долгосрочного уровня, и серьезного давления на экономику стоит ожидать только в случае его существенного повышения, сказал Тилли.

США Люк Тилли ФРС American Bankers Association
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