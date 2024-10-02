Европейские акции преимущественно снизились из-за геополитических рисков

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги во вторник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,38%, до 520,88 пункта. Лидерами падения в индикаторе стали акции Carl Zeiss Meditec, Bank of Ireland и Banco de Sabadell, подешевевшие более чем на 6%. Тем временем самый значительный рост на фоне эскалации на Ближнем Востоке продемонстрировали бумаги оборонной компании Rheinmetall - более чем на 5%.

Германский индикатор DAX потерял 0,58%, французский CAC 40 - 0,81%, итальянский FTSE MIB - 1,04%, испанский IBEX 35 - 1,72%. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,48%.

Тем временем поддержку европейским акциям оказали благоприятные данные об инфляции в еврозоне.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,8% в годовом выражении - минимально с апреля 2021 года, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего во вторник предварительные данные. Инфляция ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющего 2%, зафиксирована впервые с июня 2021 года, отмечает MarketWatch.

Акции Covestro подорожали на 3,8% - сильнее всех в составе DAX. Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) достигла соглашения о покупке германской химической компании за 11,7 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе Covestro, ADNOC приобретет все находящиеся в обращении акции германской компании по цене 62 евро. Это представляет собой премию почти в 54% к цене акций на закрытие торгов 19 июня 2023 года (за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке) и 21% к их стоимости по итогам 23 июня 2024 года (когда ADNOC объявила о проведении due diligence).

Рыночная стоимость британского портала недвижимости Rightmove увеличилась на 2% после новостей о том, что австралийская REA Group Ltd., контролируемая News Corp Руперта Мердока, отказалась от планов его покупки. Ранее Rightmove отклонила четвертое предложение REA, оценивавшее ее в 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8,32 млрд).

Anheuser-Busch InBev нарастила капитализацию на 1,6%. Аналитики Citigroup улучшили рекомендацию для акций пивоваренного концерна до "покупать" с "нейтральной".

Бумаги французского производителя товаров класса "люкс" LVMH подешевели на 3,6% после новостей о продаже бренда уличной одежды Off-White американской компании Bluestar Alliance за неназванную сумму.

Британский люксовый бренд Mulberry, специализирующийся на производстве эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи, увеличил рыночную стоимость на 4,8% после отклонения предложения о своей покупке с оценкой 83 млн фунтов стерлингов ($110,5 млн) от Frasers Group.

Акции другой британской компании - Greggs - подешевели на 5,8%, несмотря на позитивную отчетность. Сеть пекарен указала на сложную экономическую конъюнктуру для потребителей и неопределенность вокруг сроков покупки земли.