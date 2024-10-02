Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 14,5% до 41,5 тыс. автомобилей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке в сентябре выросли г/г на 14,5% до 41,489 тыс. штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Рост реализации по сравнению с августом текущего года составил 8,6%.

Lada Largus, наращивающий продажи после перезапуска производства, показал в сентябре значительное ускорение: реализовано 1,816 тыс. пассажирских универсалов (+74,3% к августу 2024 года) и 658 фургонов (+41,5% соответственно).

Lada Vesta в сентябре разошлась тиражом в 12,014 тыс. автомобилей (+4,4% к августу). По итогам 9 месяцев продано 96,209 тыс. Vesta (почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Продажи Lada Granta также показали положительную динамику и составили 17,832 тыс. автомобилей (+6,8% м/м). По итогам 9 месяцев продано 155,708 тыс. Granta (+2,5%).

Уверенный показатель продаж в сентябре продемонстрировала и Lada Niva Legend: в сентябре было реализовано 4,352 тыс. шт (+17%). Всего за 9 месяцев продано 35,051 тыс. Niva Legend (+22,9%).

Lada Niva Travel по итогам 9 месяцев разошлась тиражом в 38,047 тыс. машин, что на 11,1% выше прошлогоднего результата за аналогичный период. По итогам сентября модель также показала рост: реализовано 4,304 тыс. автомобилей, что на 2,9% выше продаж в августе.

Всего за 9 месяцев официальные дилеры Lada продали 334,979 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1%).