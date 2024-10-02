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Темпы роста кредитов физлицам в сентябре продолжили замедляться

Значимого замедления в корпоративном сегменте пока нет, отметили в ЦБ

Темпы роста кредитов физлицам в сентябре продолжили замедляться
Фото: Антон Тушин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста розничного кредитования в РФ в сентябре, по предварительным данным, продолжили снижаться, значимого замедления в корпоративном сегменте пока не наблюдается, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"В части розничного кредитования мы видим замедление, и не только в части льготной ипотеки. По данным июля-августа оно очень наглядно прослеживается. Оперативные данные за сентябрь показывают то же самое. В плане корпоративного кредитования значимого замедления пока нет", - сказал он.

"Строго говоря, в условиях, когда у вас есть высокий инвестиционный спрос и экономике требуется более высокая инвестиционная активность, скорее всего, корпоративное кредитование будет замедляться медленнее, чем розничное", - добавил он.

По данным ЦБ, темпы роста корпоративного кредитного портфеля в августе оставались высокими (1,9% против 2,3% в июле), прирост портфеля розничных кредитов остался на уровне июля - 1,2%.

ЦБ РФ Банк России Алексей Заботкин
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