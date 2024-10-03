FESCO получила новый контракт по логистике грузового терминала в Турции по проекту АЭС "Аккую"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сохранила за собой статус единого логистического оператора на грузовом терминале "Восточный", расположенном на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, сообщила компания.

"FESCO выиграла тендер и заключила новый договор с АО "Аккую Нуклеар" (структура госкорпорации "Росатом", отвечает за проектирование, сооружение и последующую эксплуатацию АЭС "Аккую"), группа продолжит в течение трех лет выполнять комплекс погрузо-разгрузочных и транспортных услуг, формировать необходимую логистическую инфраструктуру, а также обеспечивать обработку судов и грузов на терминале "Восточный", - говорится в сообщении FESCO.

FESCO стала единым логистическим оператором терминала "Восточный" в Турции в сентябре 2021 года, договор с "Аккую Нуклеар" на оказание комплекса погрузо-разгрузочных и транспортных услуг был заключен сроком на три года.

Отмечается, что за этот период FESCO обработала 45 судозаходов и перевалила около 200 тыс. фрахтовых тонн грузов для строящейся АЭС "Аккую". В том числе группа обеспечивала выгрузку свежего ядерного топлива, для чего сотрудники FESCO прошли специальное обучение и получили необходимые разрешения и сертификаты на работу с этим видом грузов.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".