Индексы США снизились по итогам торгов, Dow потерял 0,4%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 220 тыс.

Акции Constellation Brands подешевели на 4,7% по итогам торгов. Производитель алкогольных напитков получил чистый убыток во втором квартале 2025 финансового года из-за масштабного единовременного списания, а его выручка не оправдала ожиданий рынка.

Бумаги продающей лекарства в интернете Hims & Hers Health потеряли в цене 9,6% после того, как американские власти заявили, что препараты от ожирения и диабета Zepbound и Mounjaro больше не в дефиците. Капитализация их производителя Eli Lilly снизилась на 0,6%.

Котировки акций Levi Strauss & Co. рухнули на 7,7% после ухудшения годового прогноза выручки. Производитель одежды также рассматривает возможность продажи бренда Dockers.

Рыночная стоимость Tesla сократилась на 3,4% после новостей о снятии с продаж в США одной из версий Model 3 и отзыве более 27 тыс. пикапов Cybertruck.

Нефтекомпания Murphy Oil увеличила капитализацию на 2,8% после новостей о смене CEO.

Цена бумаг Nvidia Corp. повысилась на 3,4% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о ее участии в очередном инвестраунде OpenAI.

Акции военно-промышленной Lockheed Martin прибавили в цене 0,4%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,8% и объявила buyback на $3 млрд.

Оператор казино Caesars Entertainment нарастил рыночную стоимость на 2,1% после новостей о выпуске бондов на $1,1 млрд и утверждении программы обратного выкупа акций в объеме до $500 млн.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,44% и составил 42011,59 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,17% - до 5699,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,04% и составил 17918,48 пункта.