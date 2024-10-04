Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,7%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В пятницу в начале торгов российский рынок акций сохранил позитивный импульс вечерней сессии четверга на фоне подорожавшей нефти (котировки Brent превысили $77 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках.

Индексы МосБиржи за минуту торгов превысил рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами ПАО "ТКС Холдинг" (+1,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2801,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 928,66 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 октября, составляет 95,0262 рубля (+52,08 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,5% "префы"), ОК "Русал" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "Северстали" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, российский рынок акций подрос в конце недели на фоне роста цен на нефть, обусловленного нестабильностью на Ближнем Востоке. Вместе с тем укрепление российского рынка ограничено опасениями игроков касательно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Банка России. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи ранее произошел откат от сопротивления на уровне 2905 пунктов, в краткосрочной перспективе индекс может стабилизироваться у поддержки 2730 пунктов, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в нефтяные котировки закладывается сценарий как удара Израиля по нефтяным мощностям Ирана, так и возможность перекрытия Исламской республикой Ормузского пролива.

Техническая картина по нефти Brent показала признаки сильного улучшения после того, как котировки ушли выше сопротивления $76 за баррель. Теперь целью роста выступает район $80-81 за баррель. Однако вряд ли стоит закладываться на этот сценарий, поскольку настроения участников торгов и ситуация на Ближнем Востоке меняются быстро, в итоге волатильность нефти в ближайшие дни будет очень высокой, считает эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи неопределенная. С одной стороны, коррекция вниз пока не удается, рынок вновь тестирует 2800 пунктов. С другой, рост вызван позитивными новостями, которые не могут каждый день подпитывать "быков". При этом риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ выше 20% годовых к концу года лишь увеличились, а фундаментальных среднесрочных драйверов роста российских акций нет, полагает Антонов.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,04-0,4% во главе с Dow, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тысяч - до 225 тысяч, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тысяч, а не 218 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тысячи с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 220 тысяч.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 8 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Внимание трейдеров в пятницу приковано к отчету о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован в 15:30 МСК. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после 5%-ного скачка накануне на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1% до $77,55 за баррель (+5% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $73,64 за баррель (+5,2% в четверг).

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.