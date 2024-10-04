Минсельхоз предложил распространить льготный НДС в 10% на семена большинства сельхозкультур

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил изменения в распоряжение правительства от 5 июня 2024 года, в соответствии с которыми предлагает ввести ставку НДС в 10% на обработанные протравителями семена большинства сельхозкультур.

Проект распоряжения размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время льготная ставка НДС действует только на семена подсолнечника и кукурузы. Предполагается, что эта норма в случае принятия распоряжения будет распространяться на правоотношения с 8 августа 2024 года по 31 декабря 2029 года.

"Предлагаемое изменение позволит сохранить пониженную налоговую ставку на добавленную стоимость в размере 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур в целях сохранения темпов развития отечественной селекции, повышения уровня импортонезависимости по семенам", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как сообщалось, в отчете Минфина об оценке налоговых расходов, который был внесен в Госдуму в составе "бюджетного пакета", налоговые вычеты от льготного НДС для всей подпадающей под него продукции АПК в 2025 году прогнозируются в 964,6 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем в 2024 году (896,964 млрд рублей). В дальнейшем ожидается рост этого показателя: в 2026-2027 годах он превысит 1 трлн рублей (1 трлн 30 млрд 999 млн и 1 трлн 107 млрд 714 млн рублей соответственно).