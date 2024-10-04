Доля рынка российских производителей одежды и обуви выросла на 73% за два года

Об этом сообщает консалтинговая компания НЭО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доля рынка отечественных производителей растет с 2021 года, производство одежды и обуви в России в денежном выражении выросло с 2021 по 2023 год на 73%. Об этом сообщил управляющий партнер консалтинговой компании НЭО Алексей Романенко.

"У нас очень значительно растет доля российских производителей, сейчас она составляет уже практически треть, а в 2021 году она составляла примерно одну пятую, то есть это примерно 73% рост за два года, это очень значительно. В абсолютных цифрах у нас ежегодный прирост российского производства составляет 90 млрд рублей", - сказал Романенко на сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде" в рамках BRICS+ Fashion Summit.

По его словам, крупные предприятия удерживают позиции и расширяются, микропредприятия переходят в сегмент малых или ликвидируются.

"Темпы роста онлайн-торговли поражают: сейчас уже больше половины всей одежды в РФ продается в онлайне – 51%. Большинство производителей, не имея офлайн-точек, все продают через маркетплейсы, через онлайн-магазины", - сказал Романенко.

Согласно его презентации, импорт одежды и обуви в России в 2023 году восстановился после введения санкций до уровня пандемийного года и вырос на 16%. Основными сложностями в настоящее время пока являются поиск западных частей и деталей при ремонте и обслуживании оборудования, а также усложнение и удорожание логистики при работе с зарубежными поставщиками.