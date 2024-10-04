Поиск

Доля рынка российских производителей одежды и обуви выросла на 73% за два года

Об этом сообщает консалтинговая компания НЭО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доля рынка отечественных производителей растет с 2021 года, производство одежды и обуви в России в денежном выражении выросло с 2021 по 2023 год на 73%. Об этом сообщил управляющий партнер консалтинговой компании НЭО Алексей Романенко.

"У нас очень значительно растет доля российских производителей, сейчас она составляет уже практически треть, а в 2021 году она составляла примерно одну пятую, то есть это примерно 73% рост за два года, это очень значительно. В абсолютных цифрах у нас ежегодный прирост российского производства составляет 90 млрд рублей", - сказал Романенко на сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде" в рамках BRICS+ Fashion Summit.

По его словам, крупные предприятия удерживают позиции и расширяются, микропредприятия переходят в сегмент малых или ликвидируются.

"Темпы роста онлайн-торговли поражают: сейчас уже больше половины всей одежды в РФ продается в онлайне – 51%. Большинство производителей, не имея офлайн-точек, все продают через маркетплейсы, через онлайн-магазины", - сказал Романенко.

Согласно его презентации, импорт одежды и обуви в России в 2023 году восстановился после введения санкций до уровня пандемийного года и вырос на 16%. Основными сложностями в настоящее время пока являются поиск западных частей и деталей при ремонте и обслуживании оборудования, а также усложнение и удорожание логистики при работе с зарубежными поставщиками.

НЭО BRICS+ Fashion Summit
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Работники портов в США прекращают забастовку до января

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

Нефть дорожает более чем на 4%

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });