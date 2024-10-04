Сделка Coeur и SilverCrest за $1,7 млрд создаст мирового лидера по добыче серебра

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель драгоценных металлов Coeur Mining Inc. покупает канадского представителя отрасли SilverCrest Metals Inc. за $1,7 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Coeur, акционеры SilverCrest получат по 1,6022 акции компании. Исходя из котировок на закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 3 октября, предложение оценивается в $11,34. Это представляет собой премию в 18% к средневзвешенной цене акций SilverCrest за последние 20 рабочих дней.

После завершения сделки акционерам Coeur будет принадлежать 63% объединенной компании, SilverCrest - 37%.

Слияние компаний приведет к созданию мирового лидера по добыче серебра с прогнозируемым объемом производства почти 21 млн унций в следующем году. Также ожидается, что выпуск золота будет составлять около 432 тыс. унций, отмечается в пресс-релизе.

EBITDA объединенной компании в 2025 году, по прогнозам, составит $700 млн, свободный денежный поток - $350 млн.

Главный исполнительный директор SilverCrest Эрик Файер и еще один директор компании присоединятся к совету директоров Coeur после закрытия сделки.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года после получения одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов.

Котировки акций Coeur падают на 9,7% на торгах в пятницу, в то время как цена бумаг SilverCrest на NYSE American подскочила более чем на 8%. Рыночная стоимость первой компании составляет около $2,8 млрд, второй - $1,4 млрд.