Рынок акций РФ в пятницу превысил 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $78 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов, в лидерах роста выступили акции "Совкомфлота" (+3,6%) и "Ростелекома" (+2,7%); во "втором эшелоне" подросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (+4,2%) на новостях о планах выкупа пакета компании Промсвязьбанком.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2804,62 пункта (+0,8%), индекс РТС - 931,29 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 октября, составил 94,87 руб. (-15,62 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,9-4,1%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 2,16 рубля.

Подорожали в пятницу также ГДР Ros Agro (+2,3%), акции "Интер РАО" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в конце недели подрос на фоне подорожавшей нефти, слабого рубля и отрицательной резолюции Минфина РФ на проект закона о налогах на сверхприбыль кредитных учреждений.

В США сентябрьский отчет по рынку труда оказался значительно сильнее, чем ожидалось. Это может быть сигналом для ФРС к более сдержанному шагу снижения процентных ставок на ближайшем заседании. Индекс доллара DXY отреагировал резким ростом выше 102 пунктов. Понедельник - завершающий день праздничных каникул в Китае; последний день с дивидендами будут торговаться акции "Татнефти". В начале будущей недели ожидается движение индекса МосБиржи в коридоре 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи в пятницу вырос, но по итогам недели восстановить позиции не удалось. Рынок пытается продлить сентябрьское восстановление, в рамках которого с годовых минимумов сентября индекс вырос на 11,6%. При этом потери как с начала года, так и с майских максимумов существенные: 9,5% и 20% соответственно.

Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Формулировки регулятора говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше, а периодические публичные комментарии представителей ЦБ подтверждают это. Обновленный прогноз регулятора будет представлен на ближайшем заседании, которое будет опорным.

В пользу сохранения высокой ставки и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита-2024 могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости. ЦБ РФ на заседании 25 октября может повысить ставку до 20-21%, далее в декабре возможно повышение ставки до 22%, затем ожидается ее сохранение на этом уровне до второго квартала 2025 года. Снижение ключевой ставки будет происходить постепенно. К концу 2025 года ключевая ставка может достигнуть 16% при соблюдении параметров проекта бюджета РФ, считает эксперт.

В недельные лидеры роста вошли расписки "Русагро" на новостях о том, что за счет сделки M&A компания увеличила свою долю в "Агро-Белогорье" с 22,5% до 47,5%. Сильнее рынка чувствовал себя сектор золотодобытчиков (особенно "Полюс") на фоне сохранения цен на золото у исторических максимумов ($2700 за унцию) и ослабления рубля (рублевые цены продолжают держаться выше 200 тыс. руб. за унцию). Также благодаря росту нефти сильно выглядел нефтяной сектор. Главными аутсайдерами недели стали акции "Магнита", которые упали на несбывшихся надеждах инвесторов об оферте (договор РЕПО, по которому были заложены акции "Магнита", продлили до 2 октября 2025 года). Хуже рынка закрыл неделю сектор черной металлургии на фоне вышедших в начале недели данных Росстата о сокращении нагрузки на сеть РЖД в сентябре на 6,3%. Отдельно стоит выделить "Мечел", где к проблемам с рыночной конъюнктурой прибавляется огромный долг, а приближающийся отчет компании за 9 месяцев по РСБУ (обычно публикуется в конце октября) может подтвердить ситуацию, отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по итогам недели индексы МосБиржи и РТС вошли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях "ФосАгро" на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции "СПБ Биржи", которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции "Мечела", восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам, полагает аналитик.

Глава "Совкомфлота" в начале сентября заявил, что в октябре может быть рассмотрен вопрос промежуточных дивидендов компании. Бумаги нефтяных эмитентов поддерживали более высокие цены на нефть. Акции "Татнефти" до следующего понедельника включительно также торгуются с дивидендами за I полугодие 38,2 руб. на акцию каждого типа с доходностью около 5,8% ("Татнефть" отличается от других эмитентов сектора ежеквартальными выплатами), отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладал оптимизм. Рынки пытаются развить повышение, получая сигналы о силе американской экономики в условиях предстоящих снижений процентной ставки ФРС пусть и более медленными темпами, чем рассчитывали некоторые участники. Риски для акций в ближайшие недели, однако, исходят от возможной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Российский рынок также пытался развить рост от локальных минимумов, что на данный момент позволяет говорить о сохранении основных "бычьих" настроений, которые могут усилиться при дальнейшем росте цен на нефть. При "медвежьем" сценарии индекс МосБиржи пойдет на пробой поддержки 2745 пунктов с перспективой движения к 2650 пунктам, считает представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в нефтяные котировки закладывается сценарий как удара Израиля по нефтяным мощностям Ирана, так и возможность перекрытия Исламской республикой Ормузского пролива.

Техническая картина по нефти Brent показала признаки сильного улучшения после того, как котировки ушли выше сопротивления $76 за баррель. Теперь целью роста выступает район $80-81 за баррель. Однако вряд ли стоит закладываться на этот сценарий, поскольку настроения участников торгов и ситуация на Ближнем Востоке меняются быстро, в итоге волатильность нефти в ближайшие дни будет очень высокой, считает эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи неопределенная. С одной стороны, коррекция вниз пока не удается, рынок вновь тестирует 2800 пунктов. С другой, рост вызван позитивными новостями, которые не могут каждый день подпитывать "быков". При этом риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ выше 20% годовых к концу года лишь увеличились, а фундаментальных среднесрочных драйверов роста российских акций нет, полагает Антонов.

Зарубежные рынки акций

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-1,3%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,2-0,4%).

Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 8 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста экономик указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на максимальные за полгода 254 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 159 тыс., а не на 142 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до минимальных за три месяца 4,1% с августовских 4,2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены сохраняют настрой на рост на опасениях сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $78,45 за баррель (+1,1% и +5% накануне), ноябрьская цена WTI - $74,63 за баррель (+1,3% и +5,2% в четверг).

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+4,5%), акции ПАО "Смарттехгрупп" (+4,2%, до 2,1455 рубля), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,7%), SFI (+3,6%), ПАО "Бурятзолото" (+3,1%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (+3,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,9%).

Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО "Смарттехгрупп", СТГ) в рамках оферты на уровне 2,5 руб. за бумагу, говорится в сообщении ПСБ. Банк планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Московской бирже 4 октября 2024 года.

ПСБ объявил об оферте в сентябре, он намерен довести долю владения в СТГ до 25%. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп", или до 20% всех акций в обращении. В рамках стратегического партнерства с СТГ банк планирует разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-Горизонт" (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

СТГ в течение года намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, сообщала компания. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты, отмечала СТГ.

Подешевели после отсечки дивидендов акции ПАО "Займер" (-6,1%), также просели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-2,3%), Совкомбанка (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,23 млрд рублей (из них 7,77 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 7,68 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,28 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).