Avito создала отдельное юрлицо под развитие финансовых сервисов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Головная структура сервиса объявлений Avito - ООО "Кех Екоммерц" - учредила юрлицо АО "Авито Финанс".

Согласно данным ЕГРЮЛ, в число видов ее деятельности входят: деятельность по созданию и обработке баз данных и информационных ресурсов; разработка компьютерного ПО; предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения; деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества и др.

Руководителем АО является Андрей Критилин; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до февраля 2024 года он был гендиректором АО "Финансовая Платформа", созданного основателем "Циана" Максимом Мельниковым.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Avito, бизнес-модель компании предполагает нативное встраивание финансовых сервисов в платформу, компания планирует и дальнейшее расширение пула доступных финуслуг. Таким образом, "Авито Финанс" будет специализироваться на развитии этих сервисов. При этом в Avito подчеркнули, что в ее планы не входит создание собственного банка.

Знакомый с планами компании источник "Интерфакса" сообщил, что "с большой долей вероятности "Авито Финанс" будет получать лицензию оператора финансовых платформ (ОФП)", которая позволяет предоставлять разнообразные финуслуги без необходимости становиться банковской структурой.

На сайте Центробанка говорится, что финансовые платформы помогают потребителю сравнить предложения многих продавцов, выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией или эмитентом дистанционно и круглосуточно. Статус ОФП может получить некредитная финансовая организация в форме акционерного общества с минимальным размером собственных средств 100 млн рублей. ОФП должен войти в спецреестр ЦБ и выполнять определенные требования по защите информации.

Avito примерно с 2017 года развивает партнерские финансовые продукты, которые интегрируются в сервис объявлений. В частности, в текущем году компания запустила "Авито Кошелек" - внутренний платежный инструмент для оплаты товаров с "Авито Доставкой". Также Avito запустила кредиты в сделках между частными пользователями (C2C-кредиты).

Кроме того, в начале августа ООО "Кех Екоммерц" зарегистрировало домены с упоминанием финансов. В их числе: авитофинанс.рф, авито-фин.рф, avitofinance.ru, avito-fin.ru и др.

С июня финтех-направление Avito возглавляет Татьяна Жаркова, которая является выходцем из таких финансовых структур, как банк "Русский стандарт", Русфинанс банк, "Банк Интеза", Фольксваген банк РУС и др. В 2020 году Жаркова стала гендиректором "Ассоциации ФинТех".

Avito развивает платформу онлайн-объявлений. Количество активных объявлений на площадке превышает 200 млн, ежемесячная аудитория - более 70 млн пользователей.

По данным компании, с февраля 2024 года количество открытых пользователями "Авито Кошельков" составляет около 1 млн. А за период существования С2С-кредитов было совершенно более 187 тыс. покупок.