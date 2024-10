Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.).

Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда указывают на то, что Федеральная резервная система не будет снижать процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре, полагает главный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Между тем главный инвестиционный директор GDS Wealth Management Глен Смит считает, что Федрезерв вообще может взять паузу и отказаться от идеи дальнейшего понижения ставок на следующем заседании, пишет MarketWatch.

Сентябрьский отчет по рынку труда был "на удивление сильным", заявил старший управляющий портфелем облигаций Morgan Stanley Investment Management Вишал Хандуджа. Он ожидает двух уменьшений ставки Федрезервом до конца текущего года - по 25 б.п. в каждом случае.

Котировки акций производителя золота и серебра SilverCrest Metals Inc. подскочили за день на 9% на новости о том, что более крупный конкурент Coeur Mining Inc. покупает компанию за $1,7 млрд. При этом бумаги Coeur Mining упали в цене на 9,5%.

Акции Albemarle подорожали на 8,3%, став локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Австралийская горнодобывающая Rio Tinto может рассматривать крупнейшего в мире производителя лития Albemarle и его конкурента Arcadium в качестве потенциальных целей для поглощения, написала The Australian, ссылаясь на отраслевые источники.

Существенный подъем стоимости показали акции авиакомпаний и круизных операторов, в том числе United Airlines Holdings - на 6,5%, Southwest Airlines Co. - на 2,4% и Delta Air Lines - на 3,8%, Norwegian Cruise Line - на 4,9% и Carnival Corp. - на 3,9%.

Лидерами повышения среди компонентов Dow Jones выступили бумаги представителей финансовой сферы JPMorgan Chase & Co. , подорожавшие на 3,6%, American Express Co. - на 3% и Goldman Sachs Group - на 1,9%, а также Boeing Co. - на 3% и интернет-ритейлера Amazon.com Inc. - на 2,5%.

Кроме того, выросла цена акций Intel Corp. и International Business Machines - на 1,5%, Nvidia Corp. - на 1,7%, Apple Inc. - на 0,5%, Tesla - на 3,9%.

Между тем котировки бумаг Rivian снизились на 3,2%. Компания ухудшила прогноз производства электромобилей в 2024 году из-за нехватки компонентов. Теперь она планирует выпустить 47-49 тыс. машин, в то время как ранее ожидалось около 57 тыс.

Акции Spirit Airlines рухнули в цене на 24,6% после того, как в СМИ появились сообщения о том, что авиакомпания может инициировать процедуру банкротства и обсуждает такой шаг с держателями облигаций. Долг авиаперевозчика составляет порядка $3,3 млрд, и ему необходимо погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение ближайшего года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 341,16 пункта (на 0,81%) и составил 42352,75 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 51,13 пункта (на 0,9%) - до 5751,07 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день повысился на 219,37 пункта (на 1,22%) и завершил сессию на отметке 18137,85 пункта.