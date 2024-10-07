Рубль дешевеет в паре с юанем, в очередной раз обновив минимум с октября 2023 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в понедельник днем. Рубль дешевеет, обновил в ходе торгов минимальное значение с середины октября прошлого года. С 1 по 7 октября закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, что оказывает дополнительное давление на рубль в паре с китайской валютой.

Курс юаня в 15:00 составил 13,5555 руб., что на 10,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торговой сессии среды юань рос до 13,59 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 84 копейки, до 96,07 руб.; контракт EURRUBF увеличился на 88 копеек, до 105,42 руб.

Рубль обновил годовой минимум, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню, который установил годовой максимум вблизи 13,6 руб., - пишет эксперт. - Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, но пока остается в ощутимом минусе. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, санкций и геополитики. С другой - восстановлением импорта, который также испытывает давление со стороны санкционного фактора".

Цены на нефть начали резко расти днем в понедельник, трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени увеличились на 1,72%, до $79,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,91%, до $75,79 за баррель.

По итогам прошлой недели обе марки подорожали на 9,1%, причем для Brent рост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на пять, составив 479 единиц. Число газовых установок увеличилось на три, до 102.