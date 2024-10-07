Аналитик Jefferies ухудшил рекомендацию для акций Apple до "держать"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ожидания рынка от новых продуктов Apple Inc. с технологиями искусственного интеллекта слишком завышенные, а реальную разницу потребители смогут почувствовать лишь через несколько лет, полагает аналитик финансовой компании Jefferies Эдисон Ли.

Как следствие, он понизил рекомендацию для бумаг Apple с "покупать" до "держать".

"Железу" внутри смартфонов нужна серьезная доработка прежде, чем оно сможет поддерживать серьезные ИИ-функции. Вероятно, это случится не раньше 2026-27 года", - сказал аналитик, указав, в частности, на отсутствие возможностей в сфере высокоскоростной записи и чтения данных.

Ли считает, что инвесторы слишком оптимистично смотрят на продажи iPhone 16 - при том, что даже следующая модель смартфона, вероятно, еще не будет обладать широким функционалом в сфере ИИ.

"Отсутствие существенных новых функций и ограниченная поддержка ИИ означают, что ожидания роста продаж на 5-10% вряд ли оправдаются", - написал Ли.

Акции Apple дешевеют на 0,8% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 17,8%, до $3,45 трлн.