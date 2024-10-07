Поиск

Albemarle меняет операционную структуру для сокращения расходов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший мировой производитель лития, планирует оптимизировать бизнес, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Как говорится в пресс-релизе компании, она меняет операционную структуру, что, как ожидается, позволит ей повысить гибкость операций, добиться существенной экономии на расходах, а также поддержать конкурентоспособность на долгосрочную перспективу.

Сейчас бизнес Albemarle разделен на два ключевых сегмента - Energy Storage (аккумуляторные технологии) и Specialties (специальные химикаты). В дальнейшем она перейдет "на полностью интегрированную функциональную модель", отмечается в пресс-релизе.

Такое решение принято по итогам комплексного анализа структуры затрат и операций компании.

Более подробную информацию об изменении операционной структуры компания предоставит 7 ноября.

В понедельник Albemarle также объявила, что с 1 ноября президент подразделения Specialties Нета Джонсон станет главным операционным директором компании. В этой роли он будет отвечать за глобальные производственные операции, а также исследования и технологии.

Президент подразделения Energy Storage Эрик Норрис станет главным коммерческим директором Albemarle.

С начала 2024 года капитализация Albemarle снизилась на 28,8%.

Specialties Albemarle Нета Джонсон Эрик Норрис Energy Storage
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль дешевеет в паре с юанем, в очередной раз обновив минимум с октября 2023 г.

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });