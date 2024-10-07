Albemarle меняет операционную структуру для сокращения расходов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший мировой производитель лития, планирует оптимизировать бизнес, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Как говорится в пресс-релизе компании, она меняет операционную структуру, что, как ожидается, позволит ей повысить гибкость операций, добиться существенной экономии на расходах, а также поддержать конкурентоспособность на долгосрочную перспективу.

Сейчас бизнес Albemarle разделен на два ключевых сегмента - Energy Storage (аккумуляторные технологии) и Specialties (специальные химикаты). В дальнейшем она перейдет "на полностью интегрированную функциональную модель", отмечается в пресс-релизе.

Такое решение принято по итогам комплексного анализа структуры затрат и операций компании.

Более подробную информацию об изменении операционной структуры компания предоставит 7 ноября.

В понедельник Albemarle также объявила, что с 1 ноября президент подразделения Specialties Нета Джонсон станет главным операционным директором компании. В этой роли он будет отвечать за глобальные производственные операции, а также исследования и технологии.

Президент подразделения Energy Storage Эрик Норрис станет главным коммерческим директором Albemarle.

С начала 2024 года капитализация Albemarle снизилась на 28,8%.