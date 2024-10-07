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Производитель лекарств от ожирения Rivus планирует привлечь свыше $250 млн на IPO

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Rivus Pharmaceuticals Inc., специализирующаяся на разработке лекарств от ожирения, рассматривает возможность выхода на биржу уже в текущем году, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По словам источников, компания уже начала работать с банками над размещением акций. В ходе IPO фирма может привлечь свыше $250 млн.

С начала года фармкомпании привлекли $3,2 млрд от первичных размещений акций в США. При этом их динамика неоднозначная: бумаги шести из 16 компаний сейчас торгуются ниже цены размещения.

Rivus получила $132 млн в ходе последнего раунда привлечения финансирования в 2022 году. Тогда инвесторами компании стали фонды RA Capital, Bain Capital Life Sciences, BB Biotech AG, Longitude Capital, Medicxi и RxCapital.

Rivus
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