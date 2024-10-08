Фондовые индексы Европы в основном выросли, исключением стала Германия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в понедельник в плюсе, исключением стала Германия.

Трейдеры оценивали статданные по экономике еврозоны и корпоративные новости. Аппетит к риску на мировых рынках остается низким в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,18% - до 519,48 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,28%, французский CAC 40 - 0,46%, итальянский FTSE MIB - 0,66%, испанский IBEX 35 - 0,5%. Германский DAX завершил торги снижением на 0,1%.

Отчет статистического управления Евросоюза, опубликованный в понедельник, показал увеличение розничных продаж в еврозоне в августе на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика совпала с консенсус-прогнозом рынка.

Акции Rio Tinto завершили торги в незначительном плюсе (+0,04%) после того как горнодобывающая компания подтвердила интерес к покупке американо-австралийского производителя лития Arcadium.

Стоимость бумаг итальянской Italgas, объявившей о покупке конкурирующей 2i Rete Gas за 5,3 млрд евро с учетом долга, увеличилась на 0,6%.

Капитализация Richemont повысились на 2%. Швейцарская компания договорилась о продаже убыточного онлайн-ритейлера Yoox-Net-A-Porter конкурирующей MyTheresa за 555 млн евро.

Котировки акций французских производителей товаров класса "люкс" также выросли: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,7%, Kering - на 4,6%, Hermes - на 1,1%, Pernod Ricard - на 0,3%.

Уверенный рост в Париже показали и бумаги банков, в том числе, BNP Paribas (+1,6%), Credit Agricole (+1,3%), Societe Generale (+1,2%).

Цена акций французской фармацевтической Sanofi опустилась на 0,9% на сообщениях СМИ о том, что потенциальные покупатели потребительского подразделения компании пересматривают сумму сделки в сторону снижения.

Лидером подъема по итогам торгов в Лондоне стали бумаги онлайн-ритейлера Ocado Group (+4%), а также Burberry (+3,6%) и банка NatWest (+3,5%).

Рыночная стоимость Shell, повысившей оценку добычи в третьем квартале, увеличилась на 2,4%.

Резкое снижение в Лондоне продемонстрировали акции горнодобывающей компании Endeavour Mining (-5,6%).

Капитализация германской Thyssenkrupp уменьшилась на 2,6%. Промышленная группа заявила, что пересматривает планы декарбонизации сталелитейных операций. Ранее она сообщала, что ее проект строительства предприятия в Дуйсбурге может оказаться более дорогостоящим, чем ожидалось ранее.

В Германии также подешевели бумаги производителя военной продукции Rheinmetall (-2,7%), производителя шин Continental (-1,8%).