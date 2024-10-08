Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips, отыгрывая позитивный импульс вечерней сессии накануне и ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (просели металлы, нефть Brent откатилась ниже $80 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями "Татнефти" (-4,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2788,02 пункта (-0,2%), индекс РТС - 914,26 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 96,0649 руб. (+1,1949 рубля).

Акции "Татнефти" подешевели до 630,1 рубля (-4,3%), выплаты за I полугодие - 38,2 рубля на акцию каждого типа.

Также просели акции ОК "Русал" (-2%), "НЛМК" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Подросли расписки Globaltrans (+1,5%, до 515,75 рубля). Дочерняя компания Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс" - запускает выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания.

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник продолжит проторговывать район 2800 пунктов.

Спад эйфории на рынке нефти и отсечка в бумагах "Татнефти" могут способствовать ослаблению интереса к "нефтянке" и сдержать смещение спроса в другие сегменты, в первую очередь в акции банков (в среду Сбербанк представит свою отчетность по РСБУ за 9 месяцев, ожидаются неплохие данные). Зона 2790-2820 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность и во вторник, считает эксперт.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, во вторник на китайских биржевых площадках наблюдалось замедление роста после того, как Национальная комиссия по развитию и реформам предоставила мало подробностей о предстоящих мерах стимулирования. Изначально индекс CSI 300 материкового Китая показал резкий рост более чем на 10% на открытии торгов после праздников, но затем его рост сократился до 6%. Гонконгский индекс Hang Seng локально падал более чем на 10%, но позже сократил потери.

Российский рынок продолжает демонстрировать слабость под влиянием негативных факторов. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ остается основным препятствием для роста, несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ до 20-22% уже заложены в цены, но продолжают оказывать давление на фондовый рынок. В целом на рынке преобладают осторожные настроения, несмотря на положительное влияние сырьевого и валютного факторов. Инвесторы продолжают сохранять тревожные ожидания из-за дальнейшей монетарной политики, которая сдерживает покупки акций, заключил Кабаков.

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы ожидали статданных и следили за корпоративными новостями.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

После сильного отчета по рынку труда США, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований – на 25 б.п.

В конце этой недели финансовые отчетности за третий квартал опубликуют ведущие американские банки – JPMorgan, Wells Fargo и Bank Of New York Mellon.

В Азии во вторник также преобладает негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося после праздников Китая (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 4,3%, гонконгский Hang Seng обвалился на 7,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Потребительские расходы в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Аналитики прогнозировали более значительное падение - в среднем на 2,6%.

Китайский Shanghai Composite прибавил более 30% с зафиксированного в сентябре минимума, что говорит о "бычьем" рынке, отмечает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng упал в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста, в результате которого индикатор достиг максимума с начала 2022 года.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в августе увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это максимальное повышение почти за три года (с октября 2021 года). Аналитики в среднем ожидали рост на 0,8%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз на новостях из Китая после ралли накануне, цена Brent не удержалась выше $80 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $79,73 за баррель (-1,5% и +3,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI – $75,96 за баррель (-1,5% и +3,7% в понедельник).

Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана на территорию страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок. В частности, нефтетрейдеры отмечают риск перекрытия Ормузского пролива.