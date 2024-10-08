"Рольф" ждет новой волны демпинга китайских автомобильных брендов в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Стремление китайских автомобильных брендов выполнить заявленные на 2024 год амбициозные планы экспансии на российском рынке вскоре приведет к новой "ценовой войне", считает первый замгендиректора дилерского холдинга "Рольф" Светлана Виноградова.

На презентации обновленной стратегии автодилера она напомнила осень прошлого года, когда "одномоментный вход на рынок большого количества китайских брендов привел к тому, что идет жесткий демпинг".

"Мы все с вами наблюдали в конце прошлого года, в середине октября, что китайские бренды после определенных сбоев в логистике привезли очень большой объем машин. Эти машины быстро-быстро продавались - за два с половиной месяца было продано 40% годового объема. Понятно, что такой объем удалось продать за счет дисконта, и, конечно, это отразилось на доходности дилеров", - сказала она.

Виноградова отметила, что этой осенью вновь сложилась ситуация, когда уже во второй половине октября обозначится "достаточно большой ажиотажный спрос на китайские автомобили".

"Для того, чтобы выполнить те цели, которые китайские производители заявили на этот год, явно нужен будет дисконт. И начнется такая же ценовая война, которая была в прошлом году - мы с вами через пару недель станем ее свидетелями. Доходность китайских брендов не будет расти, потому что, напомню, все китайские бренды хотят завоевать определенную долю рынка. Если сложить все эти планы по доле рынка, получится явно больше 100%. Поэтому ценовая война будет продолжаться еще длительное время", - сказал она.