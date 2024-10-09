Перепродажи подержанных машин возрастом до 5 лет в РФ с начала года упали на четверть

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Перепродажи "свежих" автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет на российском вторичном авторынке с начала года упали на четверть, что связано со стремлением автовладельцев продлить срок владения машиной. Это выяснили эксперты банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог" по итогам проведенного исследования.

Как сообщила пресс-служба ВТБ, перепродажи в сегменте машин с пробегом в возрасте 1-3 года в январе-августе 2024 года снизились на 25% до 141,3 тыс. шт. Доля таких автомобилей на вторичном рынке сократилась на 1 п.п. до 3%. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тыс. ед.), китайские Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.), а также южнокорейская Kia (6,6 тыс.).

"На рынке автомобилей с пробегом традиционно сильны автомобили российских марок, и этот тренд едва ли изменится в ближайшее время. Снижение показателей перепродаж в сегменте "новых" машин возрасте 1-3 лет, который обычно приходится на гарантийный период, связано с тем, что владельцы увеличили срок владения автомобилем, и машины все дольше держатся в одних руках", - цитирует пресс-служба банка исполнительного директора компании "Автомаркетолог" Татьяну Акимову.

В то же время растут перепродажи автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев они показали рост на 9% до 737,5 тыс. шт., а их доля увеличилась на 3 п.п. до 18%. Одним из факторов роста перепродаж в этой категории эксперты называют высокие цены на более "свежие" автомобили. Основные продажи приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.

"Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в большей степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится дорогим удовольствием, не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством", - отмечает начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, процитированный в пресс-релизе.

Тренд на увеличение срока владения автомобилем подтверждается тем, что продажи сокращаются и в группе автомобилей в возрасте 4-5 лет. За 8 месяцев было продано 274,4 тыс. таких авто с пробегом (-28%). Доля этих машин в структуре вторичного рынка упала в сравнении с прошлым годом на 2 п.п. до 7%. В сегменте автомобилей с пробегом возрастом 10-12 лет доля снизилась до 13%, а среди самых "возрастных" – свыше 12 лет – выросла на 5 п.п. до 60% .