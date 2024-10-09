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Компании из S&P 500 во II квартале увеличили buyback на 35%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские компании, входящие в расчет индекса S&P 500, во втором квартале увеличили объем выкупа своих акций на 34,9% - до $235,9 млрд по сравнению со $174,9 млрд за тот же период прошлого года, сообщает S&P Global.

Тем не менее, относительно первого квартала текущего года показатель сократился на 0,4% (с $236,8 млрд).

За год, который завершился в июне, buyback составил $877,5 млрд, что на 8% превышает объем за предыдущий аналогичный период.

Во втором квартале 324 компании объявили о выкупе своих акций на сумму не менее $5 млн на одного эмитента по сравнению с 304 компаниями в апреле-июне 2023 года и 352 компаниями в январе-марте этого года.

На долю 20 крупнейших компаний из индекса во втором квартале пришлось 52,3% общей суммы buyback против 50,9% в первом квартале. Средний уровень данного показателя за время ведения расчетов составляет 47,5%.

Компании из S&P 500 в апреле-июне выплатили дивиденды на сумму $153,4 млрд, что на 7,1% превысило их объем за тот же период прошлого года и на 1,2% за январь-март. Объем дивидендов за год, который завершился в июне, составил рекордные $603,3 млрд (увеличение на 4,7%).

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