В Лондоне бывших топ-менеджеров Glencore начнут судить по коррупционному делу в 2027 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывшие топ-менеджеры Glencore Plc, обвиняемые властями Великобритании в коррупционных действиях в Западной Африке, предстанут перед судом в Лондоне в середине 2027 года, сообщает Bloomberg.

Судебные разбирательства по иску, предъявленному компании британским Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), начнутся 1 июня 2027 года. Как ожидается, они будут длиться около 6 месяцев.

Затягивание разбирательств Bloomberg связывает с тем, что уголовные суды в Британии переполнены нерассмотренными делами. Это стало следствием недофинансирования сектора, пандемии COVID-19, а также забастовок юристов.

Перед судом предстанут бывшие топ-менеджеры нефтяного подразделения Glencore Алекс Бирд и Энди Гибсон, а также ряд других экс-сотрудников компании. SFO обвиняет их в сговоре с целью совершения коррупционных платежей для получения преимущественного доступа к нефтяным активам в Западной Африке.

Обвинения касаются контрактов, заключенных Glencore в Камеруне, Нигерии и Кот-д'Ивуаре в период с 2007 по 2014 год.