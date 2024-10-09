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Снижение цен на фрукты и овощи в РФ за неделю ускорилось почти в два раза

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 1 по 7 октября снизились на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,7%, темпы снижения ускорились почти в два раза.

Так, цены на морковь упали на 2,6% (на 2,4% неделей ранее), капусту и яблоки - на 2,5% (на 3,7% и 1,1% соответственно), свеклу - на 1,8% (на 2%), лук - на 1,6% (на 1,7%), картофель - на 1,2% (на 2,1%), помидоры - на 0,8% (на 0,1%).

В то же время бананы подорожали на 0,7% (на 0,5%), огурцы - на 0,5% (рост на 2,3%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,5 раза. Цены на яблоки выросли на 18,4%, свеклу - на 18,3%, капусту - на 17%, морковь - на 13,6%, лук - на 12,3%. Цены на бананы снизились на 0,03%, огурцы - на 37,4%, помидоры - на 23,1%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.

Росстат
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