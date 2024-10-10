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Совет директоров ТБанка утвердил две программы субордов общим объемом 200 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "ТБанк" утвердил две программы субординированных облигаций - серий 001SUB-T1 и 001SUB-T2 объемом 100 млрд руб. каждая, сообщил эмитент.

Суборды программы 001SUB-T1 - без срока погашения. В рамках программы 001SUB-T2 облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в сентябре установило статус "под наблюдением" по рейтингу ТБанка (ранее - АО "Тинькофф Банк"), который продолжает действовать на уровне ruАА- со стабильным прогнозом.

Сейчас в обращении находятся два выпуска классических облигаций эмитента на $434,85 млн.

Тинькофф Эксперт РА ТБанк
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