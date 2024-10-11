Уолл-стрит закрылась в четверг умеренным снижением

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.

Акции Delta Air Lines подешевели на 1,1% по итогам торгов. Одна из крупнейших авиакомпаний США в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти на 15%, однако дала слабый прогноз выручки на текущий период.

Канадский TD Bank потерял 5,3% рыночной стоимости на новостях о штрафах на $3 млрд в рамках мировой сделки с американскими властями, обвинившими его в неэффективности мер по предотвращению отмывания денег наркокартелями.

Цена бумаг фармацевтической Pfizer Inc. уменьшилась на 2,8%, несмотря на позитивные результаты испытаний ее препарата от рака простаты. Два бывших топ-менеджера компании заявили, что не поддержат инвестора-активиста Starboard Value в стремлении добиться преобразований в ней.

Капитализация Domino's Pizza Inc. сократилась на 1,1%. Сеть пиццерий в минувшем финквартале сократила общую чистую прибыль на 0,5%, при этом выручка не оправдала ожидания экспертов.

Котировки акций производителя полупроводниковой продукции Skyworks Solutions опустились на 1,3%, до $94,8 за штуку. Barclays понизил их рейтинг до "ниже рынка" с "на уровне рынка", прогнозную стоимость - до $87 со $115.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices уменьшилась на 4% после того, как компания представила новые графические чипы MI325X для ориентированных на ИИ дата-центров. Barron's пишет, что они наверняка будут сильно уступать Blackwell от Nvidia Corp., бумаги которой подорожали на 1,6%.

Кроме того, слабый спрос на персональные компьютеры неблагоприятен для AMD и конкурирующей Intel Corp., отметил аналитик Citi Кристофер Дейнли. Intel потеряла 1% капитализации.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 42454,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,21% - до 5780,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,05% и составил 18282,05 пункта.