Страховой брокер "Ремайнд" завершил процесс локализации

Речь идет о продаже акций компании иностранным акционером

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - АО "Страховой Брокер "Ремайнд"", до 2022 года работавшее под брендом АО "Марш - страховые брокеры", завершило процесс локализации, сообщил брокер.

С 4 октября компания сменила название юридического лица на АО "Страховой Брокер "Ремайнд"". Единственным акционером страхового брокера является ООО "БизОн Управление Активами", участники которого выступают топ-менеджеры брокера. Процесс оформления перехода прав новому собственнику занял более 2 лет.

В настоящее время "компания подала документы на переоформление лицензии в Банк России и ожидает переоформления в течение месяца", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Страховой Брокер "Ремайнд"" Андрей Денисов.

"Мы провели ребрендинг, полностью перешли на российское программное обеспечение и продолжаем в полном объеме оказывать брокерские и консультационные услуги своим клиентам", - добавил он.

Локализация - не официальный и не юридический термин, ее не фиксируют госорганы. Речь идет о сделке по продаже акций компаний, прокомментировал агентству ситуацию представитель страхового брокера.

"Поскольку в данном случае это продажа со стороны иностранного акционера, то такую сделку согласовывает подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Сделка считается закрытой после внесения изменений в реестр акционеров. Реестр акционеров ведет специальное юридическое лицо - реестродержатель. Операция по списанию акций с лицевых счетов акционеров Мarsh&МcLennan Companies и зачисление акций на лицевой счет ООО "БизОн Управление Активами" была проведена 25 сентября 2024", - сообщил агентству представитель страхового брокера.

АО "Страховой Брокер "Ремайнд" имеет 2 дочерних компании со 100% участием - "ОВ Консалтинг" и ООО "Ремайнд". Последняя специализируется на вспомогательной деятельности в области страхования и консультировании по вопросам управления.

"ОВ Консалтинг" - это в прошлом консалтинговая компания Oliver Wyman. Данное юридическое лицо с момента основания было дочерней компанией АО "Марш - страховые брокеры", уточнил представитель брокера.

Планы страхового брокера по ведению бизнеса не менялись, заявил в беседе "Интерфаксу" генеральный директор АО "Страховой Брокер "Ремайнд" Андрей Денисов.

"Наша компания продолжит оказывать услуги в соответствии с лицензией ЦБ РФ. Как и прежде, мы занимаемся всеми видами корпоративного страхования в России. У нас один из самых больших на брокерском рынке портфелей клиентов по страхованию персонала, мы сильны в таких традиционных видах, как страхование имущества и ответственности, страхование перерыва в производстве и дебиторской задолженности, грузоперевозок, строительных рисков, вполне уверенно чувствуем себя в более молодых сегментах рынка, например, в киберстраховании", - сказал он.

Денисов добавил, что, несмотря на многочисленные изменения, произошедшие на рынке за последние два с половиной года (запрет на работу со страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран и ряд других), функционал брокера "не просто сохранился, а даже стал еще шире".

"Теперь брокер Remind все чаще берет на себя не только транзакционную, но и консультационную роль с акцентом на обеспечение устойчивости и непрерывности бизнеса: расчет сценариев максимально возможных убытков с учетом новых логистических реалий, сложностей с трансграничными платежами, решает и другие задачи. Брокер оказывается координатором диалога разных функциональных подразделений внутри компании-клиента, которые так или иначе работают с рисками: риск-менеджеры, промышленная безопасность, противопожарная безопасность, управление персоналом", - сказал Денисов агентсву.

По его мнению, все большую роль в деятельности страхового брокера "играет бизнес-аналитика, анализ рисков и убыточности договоров страхования, поддержка по урегулированию страховых случаев, построение системы управления рисками, цифровизация страхового портфеля. В рамках консалтинговой деятельности эксперты брокера создают и оптимизируют системы корпоративных бенефитов, вознаграждений, грейдинга, помогают оценивать и снижать имущественные риски, оказывают другие сопутствующие рискам услуги".

АО "Марш - страховые брокеры"(теперь АО "Страховой Брокер "Ремайнд"") работает на российском страховом рынке с 1996 года, уставный капитал брокера составляет 8 млн рублей, в компании работает более 120 сотрудников.

Международный брокер Marsh входит в число наиболее известных на мировом страховом рынке, выступает консультантом по рискам, офисы брокера расположены более чем в 130 странах. Компания предоставляет услуги в сфере брокерской деятельности, консалтинга и поддержки претензий для снижения общих затрат клиентов на риски.