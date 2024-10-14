Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, причем Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,97% и составил 42863,86 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,61% - до 5815,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,33% и составил 18342,94 пункта.

С начала недели Dow увеличился на 1,2%, S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,1%. Все три основных индекса завершили ростом пятую неделю подряд.

Инвесторы оценивали статданные и позитивные отчетности крупных банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост на 1,6%. В помесячном исчислении индекс не изменился, тогда как эксперты ожидали увеличения на 0,1%.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индикатора составляло 70,1 пункта. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта, по данным Trading Economics.

"Статданные неоднозначные, и это сбивает рынки с толку, - отметил инвестиционный директор St. James's Place Джастин Онуеквузи. - Сейчас ключевой период, когда Федрезерв обращает особое внимание на поступающие данные, а они не складываются в четкую картину".

Акции JPMorgan Chase & Co. прибавили в цене 4,4%. Крупнейший банк США по объему активов сократил чистую прибыль в третьем квартале, однако показатель в расчете на акцию вырос, как и выручка, и превысил прогнозы рынка.

Wells Fargo & Co., другой крупный банк и лидер в сфере ипотечного кредитования, в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 11,3%, выручку - на 2,4%. В то же время чистая прибыль значительно превзошла ожидания аналитиков, и цена акций банка выросла на 5,6%.

Капитализация Bank of New York Mellon опустилась на 0,4%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 16%, выручку - на 5%, а его скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов.

Инвесткомпания BlackRock, мировой лидер по объему активов под управлением, нарастила чистую прибыль в прошлом квартале на 2%, выручку - на 15%. Кроме того, объем активов под управлением BlackRock вырос на 26%, достигнув рекордных $11,48 трлн. Рыночная стоимость инвестфирмы увеличилась на 3,6%.

Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. в третьем квартале зафиксировал слабый рост чистой прибыли и выручки, но оба показателя немного превзошли ожидания аналитиков, и бумаги компании подорожали почти на 10%.

Между тем цена акций Tesla упала на 8,8%, поскольку презентация беспилотного двухместного такси Cybercab и многоместного Robovan не вызвала восторгов у инвесторов, пишет Trading Economics.