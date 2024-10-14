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Лицензия спиртзавода "Новабев групп" приостановлена из-за сброса спиртовых отходов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО "Спиртзавод Чугуновский" (входит в "Новабев групп"), приостановка лицензии не отразится на работе компании, сообщает "Новабев групп".

"10 октября у "Спиртзавода Чугуновский" была приостановлена лицензия сроком на один календарный месяц по причинам, связанным с переработкой/утилизацией барды на очистных сооружениях. Компания плотно работает над решением ситуации с федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в сообщении компании.

"Новабев групп" отмечает, что на производстве установлено необходимое оборудование, требования и стандарты при переработке спиртовых отходов завод соблюдает. В августе руководство спиртзавода проводило встречи с заинтересованными ведомствами, включая Росприроднадзор, на которых обсуждались планы завода по реализации комплекса мер для совершенствования процессов, связанных с воздействием на экологию.

"В этом направлении идет активная работа", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что "Спиртзавод Чугуновский" – это "важная точка экспертизы для Novabev Group, однако, в переводе на финансовые показатели на завод приходится менее 2% EBITDА группы". На деятельности компании приостановка лицензии не отразится, поскольку "Новабев групп" имеет возможность закупать спирт на сторонних предприятиях. Спиртзавод удовлетворяет около 20% потребностей группы, остальной объем закупается у партнеров.

Воротынский районный суд Нижегородской области обязал "Спиртзавод Чугуновский" обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Чугунку. Жалобы на загрязнение реки и массовую гибель рыбы начали поступать в надзорные органы в апреле 2024 года. Спиртзавод был оштрафован на 850 тыс. рублей. Также предприятию был предъявлен к возмещению ущерб, причиненный реке, – более 738 тыс. рублей.

Новабев групп АО "Спиртзавод Чугуновский"
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